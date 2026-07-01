Diner en musique chez Paul et Nanard Chez Paul et Nanard Villeneuve-d’Allier
vendredi 24 juillet 2026 · Chez Paul et Nanard · Villeneuve-d'Allier
Informations pratiques
Villeneuve-d’Allier
Diner en musique chez Paul et Nanard
Chez Paul et Nanard 60 route de Lavoûte-Chilhac Villeneuve-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez diner en musique avec le groupe Les BUMPKINS .
Musique Irlandaise qui fait danser. Bonne ambiance garantie!
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Chez Paul et Nanard 60 route de Lavoûte-Chilhac Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 06 45 59
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English :
Come enjoy dinner with live music by the band Les BUMPKINS.
Irish music that’ll get you dancing. A great atmosphere is guaranteed!
L’événement Diner en musique chez Paul et Nanard Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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