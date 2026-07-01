Diner en musique chez Paul et Nanard Chez Paul et Nanard Villeneuve-d’Allier

Informations pratiques

Villeneuve-d’Allier

Diner en musique chez Paul et Nanard

Chez Paul et Nanard 60 route de Lavoûte-Chilhac Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez diner en musique avec le groupe Les BUMPKINS .

Musique Irlandaise qui fait danser. Bonne ambiance garantie!

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Chez Paul et Nanard 60 route de Lavoûte-Chilhac Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 06 45 59

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English :

Come enjoy dinner with live music by the band Les BUMPKINS.

Irish music that’ll get you dancing. A great atmosphere is guaranteed!

L’événement Diner en musique chez Paul et Nanard Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier