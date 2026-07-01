Diner en musique chez Paul et Nanard Chez Paul et Nanard Villeneuve-d’Allier
vendredi 31 juillet 2026 · Chez Paul et Nanard · Villeneuve-d'Allier
Informations pratiques
Villeneuve-d’Allier
Diner en musique chez Paul et Nanard
Chez Paul et Nanard 60 route de Lavoûte-Chilhac Villeneuve-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
participation au concert.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Diner en gros son avec le groupe Akayne . Une guitare, un violon, de l’éléctro, il ne leur en faut pas plus pour renverser les codes et retourner la foule!
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Chez Paul et Nanard 60 route de Lavoûte-Chilhac Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 06 45 59
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English :
A rockin’ dinner with the band Akayne. A guitar, a violin, and some %E9l%E9ctro—that’s all they need to break the mold and get the crowd going!
L’événement Diner en musique chez Paul et Nanard Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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