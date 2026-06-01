Diner enquête criminelle Rouen
Diner enquête criminelle Rouen mardi 30 juin 2026.
Rouen
Diner enquête criminelle
Quai de Boisguilbert Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:45:00
fin : 2026-06-30 22:30:00
Date(s) :
2026-06-30
DERNIÈRE DATE
MURDER PARTY ANNÉES FOLLES À ROUEN
MARDI 30 JUIN à 19h45
(avant changement de scénario)
Au Bureau Rouen (76)
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Savez-vous ce qu’est une murder party ? Vous incarnez des enquêteurs·trices qui doivent résoudre un crime mystérieux en interrogeant des personnages, en examinant des indices et en révélant le coupable.
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Le scénario ?
Le temps d’une soirée, Au Bureau se transforme en club clandestin de 1927.
Livraison d’alcool interdite
Orchestre en façade
Contrat secret…
Et un meurtre avant la signature.
Pendant votre dîner, menez l’enquête par équipe, interrogez les suspects et démasquez le coupable.
15€ par personne (2h de jeu)
-2€ aux personnes déguisées (dress code années 20)
Réservation par mail ou par téléphone
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Au Bureau, Quai de Boisguilbert, Rouen
0781121529
lookatcitygame@gmail.com
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Oserez-vous découvrir la vérité ?
@Ana
#rouen #escapegame #murderparty .
Quai de Boisguilbert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 12 15 29 lookatcitygame@gmail.com
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English : Diner enquête criminelle
L’événement Diner enquête criminelle Rouen a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité
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