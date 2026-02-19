Dîner éphémère à la Ruche Eco Voyage en Inde avec DS Bombay Courtenay
Dîner éphémère à la Ruche Eco Voyage en Inde avec DS Bombay Courtenay vendredi 13 mars 2026.
Dîner éphémère à la Ruche Eco Voyage en Inde avec DS Bombay
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 21:00:00
Date(s) :
2026-03-13
La Ruche Eco organisera son premier dîner éphémère de 2026 en collaboration avec le DS Bombay. Le thème voyage en Inde !
La Ruche Eco organisera son premier dîner éphémère de 2026 en collaboration avec le DS Bombay. Le thème voyage en Inde ! 25 .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Ruche Eco will be hosting its first ephemeral dinner of 2026 in collaboration with DS Bombay. The theme: a trip to India!
L’événement Dîner éphémère à la Ruche Eco Voyage en Inde avec DS Bombay Courtenay a été mis à jour le 2026-02-19 par OT 3CBO