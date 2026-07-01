DÎNER FEU D’ARTIFICE Montpellier
mardi 14 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DÎNER FEU D’ARTIFICE
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : 48 – 48 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dîner Feu d’artifice !
Pour le 14 juillet Le Melice vous propose une soirée festive avec un délicieux Menu à 48€ mise en bouche + entrée + plat + dessert conçu pour l’occasion.
Dîner Feu d’artifice !
Pour le 14 juillet Le Melice vous propose une soirée festive avec un délicieux Menu à 48€ mise en bouche + entrée + plat + dessert conçu pour l’occasion.
Réservez sur notre site pour dîner dès 19h .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : DÎNER FEU D’ARTIFICE
Fireworks Dinner!
For July 14, Le Melice invites you to a festive evening featuring a delicious menu for 48?—appetizer, starter, main course, and dessert—created especially for the occasion.
L’événement DÎNER FEU D’ARTIFICE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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