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DÎNER FEU D’ARTIFICE Montpellier

mardi 14 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
216 Rue Elie Wiesel
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
48 48

Montpellier

DÎNER FEU D’ARTIFICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 48 – 48 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Dîner Feu d’artifice !
Pour le 14 juillet Le Melice vous propose une soirée festive avec un délicieux Menu à 48€ mise en bouche + entrée + plat + dessert conçu pour l’occasion.
Dîner Feu d’artifice !
Pour le 14 juillet Le Melice vous propose une soirée festive avec un délicieux Menu à 48€ mise en bouche + entrée + plat + dessert conçu pour l’occasion.

Réservez sur notre site pour dîner dès 19h   .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 

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English : DÎNER FEU D’ARTIFICE

Fireworks Dinner!
For July 14, Le Melice invites you to a festive evening featuring a delicious menu for 48?—appetizer, starter, main course, and dessert—created especially for the occasion.

L’événement DÎNER FEU D’ARTIFICE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER

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