Informations pratiques

Montpellier

DÎNER FEU D’ARTIFICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 48 – 48 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Dîner Feu d’artifice !

Pour le 14 juillet Le Melice vous propose une soirée festive avec un délicieux Menu à 48€ mise en bouche + entrée + plat + dessert conçu pour l’occasion.

Dîner Feu d’artifice !

Pour le 14 juillet Le Melice vous propose une soirée festive avec un délicieux Menu à 48€ mise en bouche + entrée + plat + dessert conçu pour l’occasion.

Réservez sur notre site pour dîner dès 19h .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER FEU D’ARTIFICE

Fireworks Dinner!

For July 14, Le Melice invites you to a festive evening featuring a delicious menu for 48?—appetizer, starter, main course, and dessert—created especially for the occasion.

L’événement DÎNER FEU D’ARTIFICE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER