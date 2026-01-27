Diner-humour La Charrette Café théâtre la Charrette Romans-sur-Isère

Diner-humour La Charrette

Café théâtre la Charrette 15 place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Envie d’un peu d’humour pour bien démarrer la semaine? Yves Pujol est là pour vous détendre!

.

Café théâtre la Charrette 15 place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a bit of humor to get the week off to a good start? Yves Pujol is here to relax you!

L’événement Diner-humour La Charrette Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme