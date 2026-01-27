Diner-humour La Charrette Café théâtre la Charrette Romans-sur-Isère
Café théâtre la Charrette 15 place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Envie d’un peu d’humour pour bien démarrer la semaine? Yves Pujol est là pour vous détendre!
Café théâtre la Charrette 15 place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr
English :
Looking for a bit of humor to get the week off to a good start? Yves Pujol is here to relax you!
