Mayenne

DINER INSOLITE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Une soirée secrète dans un cadre extra-ordinaire. Un banquet dans un lieu secret, pour vous faire découvrir le patrimoine de Mayenne Co.

On remet le couvert un banquet dans un lieu secret, pour vous faire découvrir le patrimoine de Mayenne Co.

Nous vous invitons à plonger dans une ambiance appétissante et inhabituelle le temps d’une soirée. Pour satisfaire l’intrigue, le lieu de ce dîner restera secret jusqu’au dernier moment.

AU PROGRAMME

Découvrez le lieu, ses pratiques, ses recoins, avec les propriétaires.

Dégustez ensuite un grand banquet, un diner de produits locaux, amuses bouche, entrée, plat et dessert, accompagnés de différents vins.

Et si c’était (encore) l’occasion de vivre une soirée atypique proche de chez vous ? Les places sont limitées, réservez votre place dès que possible pour garantir votre participation à cet événement.

INFORMATIONS

Date vendredi 29 mai 2026

Heure 19h00

Tarif prix unique 50€

(le prix comprend la visite du lieu + le menu apéritif entrée plat dessert + vins & soft ) .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A secret evening in an extraordinary setting. A banquet in a secret location, to help you discover the heritage of Mayenne Co.

L’événement DINER INSOLITE Mayenne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Mayenne Co