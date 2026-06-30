Dîner Jazz • Mokka Domaine Le Mezo Ploeren
mardi 10 novembre 2026 · Domaine Le Mezo · Ploeren
Informations pratiques
Ploeren
Dîner Jazz • Mokka
Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-10 15:00:00
Date(s) :
2026-11-10
Le Domaine Le Mezo vous invite à un dîner jazz aux accents soul, R&B et bossa nova. Dans une ambiance douce et intimiste, le duo nantais Mokka accompagne la soirée avec un live acoustique élégant, entre groove feutré, voix chaleureuse et guitare délicate.
Sélection du sommelier accords au verre vins & Champagne ou accords sans alcool ou Grands vins à la bouteille avec coupe de Champagne.
Mokka
en dîner-concert au Mezo
Mokka est un duo acoustique nantais qui revisite avec finesse un répertoire mêlant R&B, soul et bossa nova. Porté par une complicité naturelle, le duo crée une atmosphère musicale à la fois chaleureuse, moderne et enveloppante, idéale pour accompagner un dîner en musique.
Entre douceur vocale, rythmes groovy et couleurs brésiliennes, Mokka propose un moment live tout en élégance, pensé comme une parenthèse sensible et conviviale. .
Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
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English :
L’événement Dîner Jazz • Mokka Ploeren a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56
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