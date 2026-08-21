Informations pratiques

P’tite conf’ « Trouver sa voix, libérer son chant » par Capucine Lafait Samedi 12 septembre, 10h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Gratuit, Tout public, Réservation sur www.ploeren.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:00:00+02:00

Envie de découvrir le pouvoir thérapeutique et libérateur de votre voix ? Accompagnée de son tambour, Capucine Lafait, connue aussi en tant que chanteuse sous le nom de Calahée, vous expliquera comment cette pratique permet de libérer les émotions et de lâcher prise sans aucun jugement. Que vous pensiez « chanter faux » ou que vous soyez simplement curieux, cette rencontre sur l’approche intuitive du chant est ouverte à tous.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/ptite-conf-trouver-sa-voix-liberer-son-chant/ »}]

Capucine Lafait présente l’approche intuitive du chant, illustrée par son tambour, pour libérer émotions et lâcher prise sans jugement. Accessible à tous, même aux non-initiés. Réservation en ligne.