Dîner litttéraire Médiathèque de Castillonnès Castillonnès

Médiathèque de Castillonnès 18 Rue des Anciens Combattants Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des Poètes, venez écouter ou lire des textes à voix haute autour d’un repas.
Le thème de cette année poétique est Liberté, Force vive, déployée .
Sur réservation. A partir de 16 ans. .
Médiathèque de Castillonnès 18 Rue des Anciens Combattants Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com
English : Dîner litttéraire
As part of the 28th edition of Printemps des Poètes, come and listen to or read texts aloud over a meal.
This year’s poetic theme is Liberté, Force vive, déployée
