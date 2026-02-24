Dîner litttéraire Médiathèque de Castillonnès Castillonnès

Dîner litttéraire

Médiathèque de Castillonnès
18 Rue des Anciens Combattants
Castillonnès
Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des Poètes, venez écouter ou lire des textes à voix haute autour d’un repas.

Le thème de cette année poétique est Liberté, Force vive, déployée

Sur réservation. A partir de 16 ans. .

Médiathèque de Castillonnès
18 Rue des Anciens Combattants
Castillonnès 47330
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
+33 7 48 13 98 88
reseautheque@ccbastides47.com

English : Dîner litttéraire

As part of the 28th edition of Printemps des Poètes, come and listen to or read texts aloud over a meal.

This year’s poetic theme is Liberté, Force vive, déployée

