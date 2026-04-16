DÎNER PIÈCE DE THÉÂTRE ELLE A DIT OUI ! … OU NON Montpellier

Montpellier

DÎNER PIÈCE DE THÉÂTRE ELLE A DIT OUI ! … OU NON

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Ils s’aiment encore… mais ne savent plus comment se le dire. En pleine séparation, Lui, sûr de son charme et convaincu qu’il peut la reconquérir, multiplie les tentatives maladroites mais touchantes pour raviver la flamme. Elle, indécise, fatiguée, mais pas tout à fait prête à tourner la page, oscille entre colère, nostalgie et tendresse.

Ils s’aiment encore… mais ne savent plus comment se le dire. En pleine séparation, Lui, sûr de son charme et convaincu qu’il peut la reconquérir, multiplie les tentatives maladroites mais touchantes pour raviver la flamme. Elle, indécise, fatiguée, mais pas tout à fait prête à tourner la page, oscille entre colère, nostalgie et tendresse.

Sur scène, leurs souvenirs prennent vie premiers rendez-vous, disputes absurdes, promesses oubliées, moments de grâce… Le public devient témoin privilégié — parfois même complice — de ce voyage émotionnel où chacun tente de comprendre ce qui a déraillé.

Entre rires, piques, maladresses et révélations, une question plane diront-ils “oui” à une seconde chance… ou “non” à jamais ?

Rendez-vous le samedi 13 juin au Melice, dîner dès 19h et pièce de théâtrs à 21h, libre à vous de manger ou boire un verre avant pendant ou après le show sur réservation uniquement sur melice.fr .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER PIÈCE DE THÉÂTRE ELLE A DIT OUI ! … OU NON

They still love each other? but don’t know how to say it. In the midst of a separation, he, sure of his charm and convinced that he can win her back, makes a series of clumsy but touching attempts to rekindle the flame. She, indecisive, tired, but not quite ready to turn the page, oscillates between anger, nostalgia and tenderness.

L’événement DÎNER PIÈCE DE THÉÂTRE ELLE A DIT OUI ! … OU NON Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER