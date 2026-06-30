Informations pratiques

Rouen

Dîner Prélude du Réveillon 1er Service

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 18:30:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Vivez une parenthèse enchantée à bord de l’Escapade à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, lors d’une croisière en début de soirée autour de Rouen et de ses environs.

Points clés

Saint-Sylvestre

Dîner dans un cadre insolite

Découvrez les boucles de la Seine

Laissez-vous porter par la douceur des lumières hivernales se reflétant sur la Seine et profitez d’un moment hors du temps, idéal pour célébrer les dernières heures de l’année dans une atmosphère chaleureuse et élégante.

À bord, savourez un dîner traditionnel en trois plats (disponible ci-dessous), spécialement imaginé pour cette occasion. Une expérience gourmande et conviviale, pensée comme une introduction raffinée aux festivités du Nouvel An.

Horaires

Embarquement 18h30

Départ 18h45

Retour 20h30

Menu des fêtes

AMUSE BOUCHE Tataki de thon au sésame et mayonnaise wasabi. Sucette fois gras cranberries. Gougère à la crème de truffe.

ENTREE Fois gras mi-cuit maison, confiture de Kumquat et noix de Saint Jacques.

PLAT PRINCIPAL Médaillon de chapon aux écrevisses, sauce aux morilles, croustillant d’asperges vertes, gratin de pommes de terre et comté.

DESSERTS Mont blanc au marron et insert mandarine, entremet façon nougat glacé, tarte tentation caramel. .

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Dîner Prélude du Réveillon 1er Service

L’événement Dîner Prélude du Réveillon 1er Service Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme