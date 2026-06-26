Dîner Soirée du Réveillon 2nd Service Rouen
Dîner Soirée du Réveillon 2nd Service Rouen jeudi 31 décembre 2026.
Rouen
Dîner Soirée du Réveillon 2nd Service
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 21:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Vivez une soirée d’exception à bord de l’Escapade à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, lors d’une croisière de nuit autour de Rouen et de ses environs.
Points clés
Saint-Sylvestre
Dîner dans un cadre insolite
Découvrez les boucles de la Seine
Plongez dans une ambiance magique pour célébrer le passage à la nouvelle année.
À bord, laissez-vous séduire par un menu en 5 plats spécialement élaboré pour cette soirée unique, sublimé par une ambiance musicale live tout au long du dîner. Puis, à l’approche de minuit, l’atmosphère évolue pour laisser place à une ambiance plus festive et dansante, idéale pour célébrer ensemble les premiers instants de la nouvelle année.
Horaires
Embarquement 21h
Départ 21h30
Retour 02h00
Menu des fêtes
AMUSE BOUCHE
MISE EN BOUCHE Gourmandise de rouget et tourteau, fraicheur d’agrumes, chip de chorizo.
ENTREE Fois gras mi-cuit maison, confiture de Kumquat et noix de Saint Jacques.
PLAT PRINCIPAL Médaillon de chapon aux écrevisses, sauce aux morilles, croustillant d’asperges vertes, gratin de pommes de terre et comté.
SALADE VERTE ET FROMAGE AFFINES Salade verte, coeur de Neufchâtel, millefueille de pomme, caramel au vinaigre de cidre.
DESSERTS Mont blanc au marron et insert mandarine, entremet façon nougat glacé, tarte tentation caramel. .
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner Soirée du Réveillon 2nd Service
L’événement Dîner Soirée du Réveillon 2nd Service Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- À vous de jouer – jeux vidéo, Bibliothèque Parment, Rouen 30 juin 2026
- Diner enquête criminelle Rouen 30 juin 2026
- Des histoires parfumées aux fleurs d’oranger, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 1 juillet 2026
- Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia Rouen 1 juillet 2026
- Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen 2 juillet 2026