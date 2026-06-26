Rouen

Dîner Soirée du Réveillon 2nd Service

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 21:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Vivez une soirée d’exception à bord de l’Escapade à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, lors d’une croisière de nuit autour de Rouen et de ses environs.

Points clés

Saint-Sylvestre

Dîner dans un cadre insolite

Découvrez les boucles de la Seine

Plongez dans une ambiance magique pour célébrer le passage à la nouvelle année.

À bord, laissez-vous séduire par un menu en 5 plats spécialement élaboré pour cette soirée unique, sublimé par une ambiance musicale live tout au long du dîner. Puis, à l’approche de minuit, l’atmosphère évolue pour laisser place à une ambiance plus festive et dansante, idéale pour célébrer ensemble les premiers instants de la nouvelle année.

Horaires

Embarquement 21h

Départ 21h30

Retour 02h00

Menu des fêtes

AMUSE BOUCHE

MISE EN BOUCHE Gourmandise de rouget et tourteau, fraicheur d’agrumes, chip de chorizo.

ENTREE Fois gras mi-cuit maison, confiture de Kumquat et noix de Saint Jacques.

PLAT PRINCIPAL Médaillon de chapon aux écrevisses, sauce aux morilles, croustillant d’asperges vertes, gratin de pommes de terre et comté.

SALADE VERTE ET FROMAGE AFFINES Salade verte, coeur de Neufchâtel, millefueille de pomme, caramel au vinaigre de cidre.

DESSERTS Mont blanc au marron et insert mandarine, entremet façon nougat glacé, tarte tentation caramel. .

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Dîner Soirée du Réveillon 2nd Service

L’événement Dîner Soirée du Réveillon 2nd Service Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme