Dîner spectacle au Casino New Cabaret Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville vendredi 12 décembre 2025.
Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Hors boissons
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Un show élégant et moderne, mêlant l’esprit glamour du cabaret traditionnel à une ambiance pop et électro dynamique.
Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 40 07 07
English :
An elegant, modern show, combining the glamour of traditional cabaret with a dynamic pop and electro ambience.
German :
Eine elegante und moderne Show, die den glamourösen Geist des traditionellen Kabaretts mit einer dynamischen Pop- und Elektroatmosphäre verbindet.
Italiano :
Uno spettacolo elegante e moderno, che combina il glamour del cabaret tradizionale con un ambiente dinamico pop ed electro.
Espanol :
Un espectáculo elegante y moderno, que combina el glamour del cabaret tradicional con un ambiente dinámico de pop y electro.
