Dîner spectacle au Casino Sur les toits de Paris Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Dîner spectacle au Casino Sur les toits de Paris

Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Hors boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Un hommage élégant à l’art de vivre à la française, entre romantisme, audace et sophistication.

.

Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 40 07 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An elegant tribute to the French art of living, combining romance, audacity and sophistication.

L’événement Dîner spectacle au Casino Sur les toits de Paris Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey