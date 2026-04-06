Dîner-Spectacle SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Campan

Dîner-Spectacle

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Vous avez envie de partager un repas pas comme les autres ? C’est ici que ça se passe !

Entre chant et spectacle, vous en prendrez plein les yeux, tout autant que vos papilles !

Repas sur réservation .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feel like sharing a meal like no other? This is the place!

Between song and show, you’ll enjoy a feast for the eyes, as well as the taste buds!

L’événement Dîner-Spectacle Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65