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Dîner-Spectacle SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Dîner-Spectacle SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 2 mai 2026.

Lieu : SAINTE MARIE DE CAMPAN

Adresse : La Baleine blanche, Gripp

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-02T20:00:00

Fin : 2026-05-02T

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 17 17 Tarif de base plein tarif

Campan

Dîner-Spectacle

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Vous avez envie de partager un repas pas comme les autres ? C’est ici que ça se passe !
Entre chant et spectacle, vous en prendrez plein les yeux, tout autant que vos papilles !
Repas sur réservation   .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97  bb.culturel@gmail.com

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English :

Feel like sharing a meal like no other? This is the place!
Between song and show, you’ll enjoy a feast for the eyes, as well as the taste buds!

L’événement Dîner-Spectacle Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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