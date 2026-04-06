Dîner-Spectacle SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Dîner-Spectacle SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 2 mai 2026.
Campan
Dîner-Spectacle
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Vous avez envie de partager un repas pas comme les autres ? C’est ici que ça se passe !
Entre chant et spectacle, vous en prendrez plein les yeux, tout autant que vos papilles !
Repas sur réservation .
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
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English :
Feel like sharing a meal like no other? This is the place!
Between song and show, you’ll enjoy a feast for the eyes, as well as the taste buds!
L’événement Dîner-Spectacle Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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