Dîner Spectacle Historique Bastide Marin La Ciotat

La Ciotat

Dîner Spectacle Historique

Samedi 27 juin 2026 de 19h30 à 22h30.

Ouverture des portes à 18h30.

Samedi 22 août 2026 de 19h30 à 22h30.

Ouverture des portes à 18h30. Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-08-22

Une grande soirée vous attend avec ce dîner spectacle historique.

Entre chaque mets les acteurs vous invitent à partager des épopées historiques de la Provence médiévale au XXème siècle.

Ce dîner spectacle historique offre une palette riche en couleurs et en prestations artistiques qui, au fil du dîner ravira les papilles tout en suscitant émotion et curiosité. Le menu sera servi en costumes historiques, les plats et entremets vous feront voyager au fil des siècles et seront le fil d’Ariane des temps jadis.



Les nombreux mystères et secrets du Moyen Âge, de la renaissance aux années folles seront ainsi parcourus. Joie, drame et frissons garantis.



Menu

Petit tranchoir médiéval et sa cuvée des elfes,

Délice du Roy Henry (volaille en sauce, accompagnement Renaissance),

Potion anti peste (boisson digestive 1720),

Pièce de four gourmande (délicieux dessert des années folles).

Boissons en sus (cervoise ou vin). .

Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 84 80 45 bastide.marin13600@gmail.com

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English :

A wonderful evening awaits you with this historical dinner show.

Between each course, the actors invite you to share in historical tales ranging from medieval Provence to the 20th century.

L’événement Dîner Spectacle Historique La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de La Ciotat