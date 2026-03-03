Dîner spectacle hommage à Cloclo salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Dîner spectacle hommage à Cloclo

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

**L’association Naintré qui bouge** vous invite à son dîner spectacle en hommage à Claude François, avec Christophe Debeaulieu et ses danseuses, **samedi 4 avril à 19h à la salle des fêtes Robert Sauvion de Naintré.**

**Tarifs (spectacle+repas) 34€/adulte et 25€/enfant de moins de 12 ans**

**Repas apéro couscous dessert.**

**Réservation avant le 28 mars 2026. Nous vous attendons nombreux !** .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 96 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner spectacle hommage à Cloclo

L’événement Dîner spectacle hommage à Cloclo Naintré a été mis à jour le 2026-03-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne