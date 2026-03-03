Dîner spectacle hommage à Cloclo salle des fêtes Robert Sauvion Naintré
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne
**L’association Naintré qui bouge** vous invite à son dîner spectacle en hommage à Claude François, avec Christophe Debeaulieu et ses danseuses, **samedi 4 avril à 19h à la salle des fêtes Robert Sauvion de Naintré.**
**Tarifs (spectacle+repas) 34€/adulte et 25€/enfant de moins de 12 ans**
**Repas apéro couscous dessert.**
**Réservation avant le 28 mars 2026. Nous vous attendons nombreux !** .
