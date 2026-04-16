Montpellier

DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY DÎNER SANGLANT

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Melice annonce sa prochaine Murder Party Dîner sanglant le samedi 30 mai à 21h Le show immersif commence à 21h mais le dîner est à partir de 19h. Libre à vous de décider de manger avant, pendant, ou après le spectacle.

Le Melice annonce sa prochaine Murder Party Dîner sanglant le samedi 30 mai à 21h Le show immersif commence à 21h mais le dîner est à partir de 19h. Libre à vous de décider de manger avant, pendant, ou après le spectacle.

Vous êtes invités à un dîner pour célébrer l’anniversaire de Jérémy LAMBETTER. Un riche héritier sportif de haut niveau. Tout le monde est heureux jusqu’à la découverte du drame. Chaque invité à un mobile et des secrets à cacher, mais aussi des histoires d’amour et d’amitiés compliquées… Votre mission est de découvrir qui est le meurtrier avant la fin du dîner, tout en naviguant à travers les intrigues.

Sur réservation uniquement .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY DÎNER SANGLANT

Le Melice announces its next Murder Party Bloody Dinner on Saturday, May 30 at 9pm The immersive show starts at 9pm, but dinner starts at 7pm. You’re free to eat before, during or after the show.

L’événement DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY DÎNER SANGLANT Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER