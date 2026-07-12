Informations pratiques

Montpellier

DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY « TAVERNE & TRAHISON »

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Dîner spectacle Murder Party « Taverne & Trahison »

Dans un royaume au bord de l’effondrement, une princesse, un bouffon et un druide fuient une nuit de sang et de secrets. Leur seul espoir un rituel interdit, guidé par le prêtre du royaume, un homme respecté… et redouté.

Dîner spectacle Murder Party « Taverne & Trahison »

Dans un royaume au bord de l’effondrement, une princesse, un bouffon et un druide fuient une nuit de sang et de secrets. Leur seul espoir un rituel interdit, guidé par le prêtre du royaume, un homme respecté… et redouté.

Mais quelque chose tourne au cauchemar. Le prêtre est retrouvé écartelé, son corps se brise en fragments dispersés à travers l’espace et le temps. Propulsés dans notre monde, perdus au milieu d’une époque qui n’est pas la leur, les trois survivants portent chacun une vérité qu’ils refusent d’avouer. Car derrière le prêtre se cache une trahison. Une seule.

Mais laquelle ? Un pacte brisé ? Ou un meurtre maquillé en accident magique ? Le public devient alors l’unique juge. En interrogeant les voyageurs, en retrouvant les éclats d’âme du prêtre, en déterrant les mensonges enfouis, il devra reconstituer la dernière nuit du royaume… et désigner celui ou celle qui a condamné le prêtre à un sort pire que la guillotine .

Dans Taverne et Trahison, personne n’est innocent. Et chaque vérité révélée rapproche un peu plus du drame final

Le public mènent donc l’enquête, collectent les indices et trouvent le coupable avant la fin du repas !

• Dîner dès 19h

• Pièce de théâtre à 21h

• Entrée gratuite

• Carte habituelle

Dans Taverne & Trahison, chaque révélation vous rapproche de la vérité… ou d’un nouveau mensonge. .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY « TAVERNE & TRAHISON »

Murder Party Dinner Show: « Tavern & Betrayal »

In a kingdom on the brink of collapse, a princess, a jester, and a druid flee a night of blood and secrets. Their only hope: a forbidden ritual, led by the kingdom’s priest—a man who is both respected and feared.

L’événement DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY « TAVERNE & TRAHISON » Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER