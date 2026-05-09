Dîner Voyage Voyage et Karaoké Saint-Izaire
Dîner Voyage Voyage et Karaoké Saint-Izaire samedi 9 mai 2026.
Saint-Izaire
Dîner Voyage Voyage et Karaoké
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Bonne humeur, fous rires et belles chansons garantis. Timides ou stars d’un soir, notre scène accueille toutes les voix !
Programme
20h Dîner Voyage Voyage l’Espagne
Ajo Blanco
Paella Poulet et fruit de mer
Crema Catalana
20h30 Karaoké .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
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English :
Good humor, laughter and great songs guaranteed. Whether you’re shy or a star for a night, our stage welcomes all voices!
L’événement Dîner Voyage Voyage et Karaoké Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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