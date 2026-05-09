Saint-Izaire

Dîner Voyage Voyage et Karaoké

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Bonne humeur, fous rires et belles chansons garantis. Timides ou stars d’un soir, notre scène accueille toutes les voix !

Programme

20h Dîner Voyage Voyage l’Espagne

Ajo Blanco

Paella Poulet et fruit de mer

Crema Catalana

20h30 Karaoké .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

Good humor, laughter and great songs guaranteed. Whether you’re shy or a star for a night, our stage welcomes all voices!

L’événement Dîner Voyage Voyage et Karaoké Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)