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Dîner Voyage Voyage et Karaoké Saint-Izaire

Dîner Voyage Voyage et Karaoké Saint-Izaire

Dîner Voyage Voyage et Karaoké Saint-Izaire samedi 9 mai 2026.

Adresse : 2 place de la Bascule

Ville : 12480 Saint-Izaire

Département : Aveyron

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Saint-Izaire

Dîner Voyage Voyage et Karaoké

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Bonne humeur, fous rires et belles chansons garantis. Timides ou stars d’un soir, notre scène accueille toutes les voix !
Programme
20h Dîner Voyage Voyage l’Espagne
Ajo Blanco
Paella Poulet et fruit de mer
Crema Catalana
20h30 Karaoké   .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82  contact@laboiteadi.com

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English :

Good humor, laughter and great songs guaranteed. Whether you’re shy or a star for a night, our stage welcomes all voices!

L’événement Dîner Voyage Voyage et Karaoké Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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