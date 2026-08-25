Dîners-Concerts de la Cantina Restaurant la Cantina Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Dîners-Concerts de la Cantina

Restaurant la Cantina 4 Quai de la Marine Auxerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-10-03

Programmation automne-hiver 2026. Les dîners-concerts de la Cantina sont de retour ! C’est avec joie — et une belle impatience — que nous vous dévoilons notre programmation automne-hiver 2026. Des soirées chaleureuses, de la musique live, une cuisine bio, locale et généreuse, et de jolis vins singuliers pour accompagner le tout. Une table vivante, des artistes, de bons produits et surtout… le plaisir d’être ensemble. Venez partager la musique, les assiettes et les belles soirées de la Cantina ! .

Restaurant la Cantina 4 Quai de la Marine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 87 83 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîners-Concerts de la Cantina

L’événement Dîners-Concerts de la Cantina Auxerre a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Auxerrois