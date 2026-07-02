Garçon, la note ! Mellis and the swing lovers Jazz Les Saint martin Parc Paul Bert Auxerre
vendredi 28 août 2026 · Les Saint martin Parc Paul Bert · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Garçon, la note ! Mellis and the swing lovers Jazz
Les Saint martin Parc Paul Bert 9 Rue Germain Benard Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Mellis & The Swing Lovers proposent un concert festif et élégant, mêlant swing, chanson française et jazz américain dans une ambiance rétro irrésistible. Portée par l’univers singulier de Mellis, la formation revisite et compose des titres aux accents des années 20 à 50, pour un voyage musical joyeux, vivant et plein de charme. .
Les Saint martin Parc Paul Bert 9 Rue Germain Benard Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 55 29 87
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English : Garçon, la note ! Mellis and the swing lovers Jazz
L’événement Garçon, la note ! Mellis and the swing lovers Jazz Auxerre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois
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