Dîners d’exception face à la cathédrale Rouen

Rouen

Dîners d’exception face à la cathédrale

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:00:00

fin : 2026-10-07 22:30:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09

Cette année, Rouen à Table ! démarre en beauté dès le mercredi soir avec une série de dîners place de la cathédrale orchestrés par les talentueux chefs du Club des Toques et de la nouvelle garde culinaire rouennaise, en collaboration avec les écoles de formation en hôtellerie-restauration. Chaque soir, des menus inspirés des plus grands classiques de la variété française et internationale, des standards de jazz et des partitions de musique classique vous seront servis.

Points clés

Dîners exclusifs les 7, 8 et 9 octobre

Menu en 7 étapes, apéritif cocktail et accords mets vins compris

Un lieu exceptionnel place de la Cathédrale

Une ambiance musicale différente chaque soir musique live !

Un programme musical et gourmand où les inspirations derrière chaque plat se devineront au fil des assiettes.

Bruno Bertheuil, enseignant, chroniqueur gastronomique et auteur, tissera un véritable dialogue entre gastronomie et musique, enrichissant l’expérience par l’alliance des saveurs, des récits et des émotions sonores.

MERCREDI 7 OCTOBRE Soirée variétés

En ouverture, les étudiants de l’IFA Marcel Sauvage proposeront un cocktail avec ou sans alcool, pour une miseen ambiance haute en couleur.

La soirée se poursuit par un voyage culinaire où chaque étape est inspirée d’une oeuvre musicale.

Aux baguettes, les chefs suivants Thierry Demoget, chef du restaurant Les Capucines, suivi par Gustave Jourdain, chef du Jehanne, tandis que Benoît David, chef de l’Hermitage, travaillera un canard.

Les artisans de bouche viendront eux aussi apporter leur touche à cette partition gourmande la Fromagerie Jollit et Ma Boulangerie, signée Christophe Cressent, Meilleur Ouvrier de France.

Pour le dessert, le chef de Gill Côté Bistro, WatcharapongSorndee.

Les accords mets et vins seront présentés par l’IFAMarcel Sauvage.

La soirée sera animée par le trio vocal Garçons s’il vous plaît est un trio vocal Véritables serveurs vocaux a cappella, ce trio se balade au coeur du public muni d’une ardoise de chansons à la demande. Ils évoluent au milieu des convives chantant pour un spectateur comme pour plusieurs en traversant le répertoire classique de la chanson française

JEUDI 8 OCTOBRE Soirée jazz

L’école Georges Baptiste ouvrira e bal avec un cocktail digne des plus grandes missions de James Bond, alliant élégance et audace. Le chef du restaurant L’Hermitage, Benoît David, posera ensuite la première pierre de ce festin avec une mise en bouche raffinée, avant de laisser place à Éric Autin chef du restaurant L’Incontournable pour une première entrée inspirée. Lynda Jumel, cheffe du restaurant Lé Là, emmènera ensuite les convives vers les parfums envoûtants et colorés de sa Réunion natale pour une entrée chaude, fusion Normandie/Réunion. Le chef Thomas Lemelle sublimera les papilles avec une belle pièce de viande. Les complices artisans viendront sublimer ce programme gastronomique la Fromagerie Jollit et Ma Boulangerie, signée Christophe Cressent, Meilleur Ouvrier de France.

En guise d’orchestration finale, HakimBenallal (Le 6e Sens) offrira un dessert.

Les accords mets etvins seront présentés par l’école Georges Baptiste.

Swing Bakery est un quintet rouennais composé de batterie,contrebasse, clarinette/chant,guitare et piano. Leur répertoire est constitué de standards de la musique jazz swing.

VENDREDI 9 OCTOBRE Soirée musique classique

Deux maisons d’exception– l’Odas*, L’Épicurius s’unissent pour imaginer un dîner unique, qui mariera créativité, audace et savoir-faire d’exception.

L’Institut Mesnières ouvrira la soirée avec un cocktail inspiré encore tenu secret.S’ensuivra un enchaînement de huit créations où les notes de musique classique magnifieront subtilement les assiettes. Suzanne Da Silva, cheffe durestaurant L’Odas, signera plusieurs propositions, tandis que le chef de L’Épicurius, QuentinLe Deunff, garde encore le mystère sur ses deux inspirations.

En accompagnement, Ma Boulangerie, signée Christophe Cressent, Meilleur Ouvrier de France, apportera sa signature avec son pain emblématique.

Le menu complet et les inspirations musicale srestent partiellement tenus secrets…

Les accords mets et vins seront présentés par l’Institut Mesnières.

Le programme musical millénaires , sous la direction artistique d’Oswald Sallaberger, présentera 1000 ans de musique classique et de swing avec la chanteuse mezzo-soprano Albane Carrère accompagnée d’une harpe et d’un quatuor à cordes. .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Dîners d’exception face à la cathédrale

L’événement Dîners d’exception face à la cathédrale Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Rouen tourisme