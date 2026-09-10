Dionysos en délire ! – Ateliers créatifs, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux

Informations pratiques

Dionysos en délire ! – Ateliers créatifs 19 et 20 septembre Musée de céramique gallo-romaine Puy-de-Dôme

Entrée gratuite / Ateliers de modelage sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cœur d’un patrimoine à la fois sacré, festif et profondément humain, laissez-vous entraîner dans l’univers de Dionysos et observez comment hommes et dieux se rejoignent dans la fête et les cérémonies.

Un programme ennivrant en lien avec l’expositionSatyres, sérieux s’abstenir !, conçue en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le musée.

Ateliers créatifs

Mi-hommes, mi-bêtes

Donnez vie à des créatures d’argile mi-humaines, mi-bestiales où fantaisie et imagination n’ont pas de limites. Une expérience ludique pour petits et grands, portée par Dionysos et ses joyeux trouble-fête.

À 14 h 30, 15 h 30, 16 h 45 et 17 h 45 – Durée : 45 min.

Tout public dès 8 ans, sur réservation.

Tête de satyre

Modelez, ajoutez oreilles, cornes ou sourires malicieux pour créer votre satyre farceur. Un atelier amusant pour petits artistes, où chacun repart avec sa créature !

À 14 h 15, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h – Durée : 30 min.

Pour les 5-7 ans, sur réservation (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

Fresque dionysiaque

Avec un mot, un texte, une idée ou un dessin, participez à une fresque collective inspirée de l’univers de Dionysos. Vin, fête, nature et plaisirs : des thèmes pour laisser libre cours à votre imagination.

En continu, sans réservation.

Musée de céramique gallo-romaine 39 Rue de la République, 63190 Lezoux, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473734242 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/le-musee.html [{« type »: « phone », « value »: « 0473734242 »}, {« type »: « link », « value »: « https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr »}] Site de fabrication de céramiques connu depuis l’époque gauloise et développé par les Romains dans les premiers siècles de notre ère (exportation des poteries dans tout l’empire romain). La poterie des Bourgauds fut construite vers 1866 par les frères Antoine et François Bompard. En 1920, l’affaire prit le nom Manufacture de Grès et Poteries, ancienne maison Bompard. Elle a cessé son activité peu après la Deuxième Guerre mondiale. Le groupe industriel est sur cour fermée ; son atelier de fabrication principal en brique et enduit abrite les deux fours cylindriques verticaux à alandiers, l’un pour la terre cuite, l’autre pour le grès.

**Au cœur d’un patrimoine à la fois sacré, festif et profondément humain, laissez-vous entraîner dans l’univers de Dionysos et observez comment hommes et dieux se rejoignent dans la fête et les en …

© P. Larbier et C. Cazenove – Les Petits Mythos (Bamboo Édition)