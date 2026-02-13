Direction la Coupe du Monde 2026 avec SolutionsCSE !, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux

Direction la Coupe du Monde 2026 avec SolutionsCSE ! 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Vibrez au rythme de la Coupe du Monde 2026 et laissez-vous porter par l’énergie des États-Unis, la ferveur du Mexique et l’hospitalité du Canada.

Tout au long de l’année, plongez dans une aventure internationale mêlant passion, partage et célébration, au service de vos comités d’entreprise.

La compétition évolue, et SolutionsCSE aussi. Pour la première fois dans l’histoire, 48 équipes s’affronteront dès le 11 juin 2026.

Un chiffre symbolique, puisque 48, c’est également le nombre de salons que SolutionsCSE vous propose tout au long de cette année exceptionnelle.

C’est aussi une grande première : trois pays hôtes pour une même Coupe du Monde, offrant l’opportunité unique de découvrir trois cultures riches et complémentaires, réunies autour d’un événement fédérateur.

Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cette année, rendez-vous au cœur du plus grand événement footballistique mondial.