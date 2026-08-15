Dir’lire Brico’histoires Patte à traces à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Dir’lire Brico’histoires Patte à traces à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Dir’lire Brico’histoires Pattes à traces à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Embarquez à la médiathèque et partez au pays des histoires ! La séance est suivie d’un atelier créatif.

Enfants à partir de 3 ans. .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Dir’lire: Brico’histoires Paw Prints at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Dir’lire Brico’histoires Patte à traces à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert