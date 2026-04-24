Dirty Dancing | Séance en partenariat avec le Théâtre d’Arles Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

Dirty Dancing | Séance en partenariat avec le Théâtre d’Arles

Dimanche 26 avril 2026 de 18h à 20h45. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26 20:45:00

Date(s) :

2026-04-26

En présence de Sylvain Riéjou metteur en scène du spectacle Je badine avec l’amour présenté au Théâtre d’Arles le mardi 28/04 à 20h.

Projection en partenariat avec le Théâtre d’Arles.

Synopsis:

Dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu’au jour où elle découvre qu’un groupe d’animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c’est le début de l’émancipation grâce au dirty dancing , cette danse ultrasensuelle, et l a rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse.



De Emile Ardolino

Avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

In the presence of Sylvain Riéjou, director of the play *Je badine avec l’amour*, presented at the Théâtre d’Arles on Tuesday, April 28th at 8 pm.

Screening in partnership with the Théâtre d’Arles.

L’événement Dirty Dancing | Séance en partenariat avec le Théâtre d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles