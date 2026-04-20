Le Barcarès

DIS-MOI DIX MOTS

14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 15:00:00

fin : 2026-06-19 16:30:00

Date(s) :

2026-06-01

En partenariat avec le Club Photo Barcarésien et l’atelier d’écriture. Vernissage de l’exposition jeudi 4 juin à 18h

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14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30 mediatheque@lebarcares.fr

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English :

In partnership with the Club Photo Barcarésien and the writing workshop. Exhibition opening: Thursday June 4, 6pm

L’événement DIS-MOI DIX MOTS Le Barcarès a été mis à jour le 2026-04-20 par OT DE PORT BARCARES