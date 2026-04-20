DIS-MOI DIX MOTS Le Barcarès
DIS-MOI DIX MOTS Le Barcarès lundi 1 juin 2026.
Le Barcarès
DIS-MOI DIX MOTS
14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 15:00:00
fin : 2026-06-19 16:30:00
Date(s) :
2026-06-01
En partenariat avec le Club Photo Barcarésien et l’atelier d’écriture. Vernissage de l’exposition jeudi 4 juin à 18h
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14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30 mediatheque@lebarcares.fr
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English :
In partnership with the Club Photo Barcarésien and the writing workshop. Exhibition opening: Thursday June 4, 6pm
L’événement DIS-MOI DIX MOTS Le Barcarès a été mis à jour le 2026-04-20 par OT DE PORT BARCARES
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