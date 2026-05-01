Le Barcarès

J’VEUX DU SOLEIL

89 Boulevard du Grau Saint-Ange Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-06-26 13:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Entre ceux qui capturent le soleil et ceux qui le célèbrent, les artistes de la Maison des Arts nous offrent en mai un véritable hymne lumineux, nourri par une nature régénérée. Dans ce printemps éclatant, où tout s’éveille et chante, chacun est invité à venir chercher sa part de soleil et d’enchantement.

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89 Boulevard du Grau Saint-Ange Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 55 02

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English :

Between those who capture the sun and those who celebrate it, the artists of the Maison des Arts offer us a truly luminous hymn in May, nourished by a regenerated nature. In this dazzling spring, when everything awakens and sings, everyone is invited to come and find their share of sunshine and enchantment.

L’événement J’VEUX DU SOLEIL Le Barcarès a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE PORT BARCARES