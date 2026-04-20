MUSIQUE ET EXPRESSION DU SENTIMENT RELIGIEUX Le Barcarès
MUSIQUE ET EXPRESSION DU SENTIMENT RELIGIEUX Le Barcarès jeudi 21 mai 2026.
Le Barcarès
MUSIQUE ET EXPRESSION DU SENTIMENT RELIGIEUX
14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Guitariste, musicologue, chanteur, chef de chœur et arrangeur, Jean-Michel Vallot s’est consacré à l’enseignement et à la transmission de la musique. Cette conférence propose une réflexion autour de la manière dont la musique peut traduire et sublimer le sentiment religieux, à travers l’évolution du langage musical au fil des époques et des différentes cultures.
.
14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30 mediatheque@lebarcares.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guitarist, musicologist, singer, conductor and arranger, Jean-Michel Vallot has dedicated himself to teaching and transmitting music. This lecture explores how music can translate and sublimate religious sentiment, through the evolution of musical language over the ages and across different cultures.
L’événement MUSIQUE ET EXPRESSION DU SENTIMENT RELIGIEUX Le Barcarès a été mis à jour le 2026-04-20 par OT DE PORT BARCARES
À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)
- SANT JORDI Le Barcarès 25 avril 2026
- LES CLOCHERS CATLANS Le Barcarès 4 mai 2026
- SALON DES ANTIQUAIRES Le Barcarès 14 mai 2026
- HENRI-EDMOND CROSS, LA MODERNITÉ AU BOUT DU PINCEAU Le Barcarès 28 mai 2026
- CES CHANTEURS QUI ONT FAÇONNÉ L’OLYMPIA Le Barcarès 29 mai 2026