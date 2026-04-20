Le Barcarès

MUSIQUE ET EXPRESSION DU SENTIMENT RELIGIEUX

14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Guitariste, musicologue, chanteur, chef de chœur et arrangeur, Jean-Michel Vallot s’est consacré à l’enseignement et à la transmission de la musique. Cette conférence propose une réflexion autour de la manière dont la musique peut traduire et sublimer le sentiment religieux, à travers l’évolution du langage musical au fil des époques et des différentes cultures.

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14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30 mediatheque@lebarcares.fr

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English :

Guitarist, musicologist, singer, conductor and arranger, Jean-Michel Vallot has dedicated himself to teaching and transmitting music. This lecture explores how music can translate and sublimate religious sentiment, through the evolution of musical language over the ages and across different cultures.

L’événement MUSIQUE ET EXPRESSION DU SENTIMENT RELIGIEUX Le Barcarès a été mis à jour le 2026-04-20 par OT DE PORT BARCARES