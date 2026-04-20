LES CLOCHERS CATLANS Le Barcarès
LES CLOCHERS CATLANS Le Barcarès lundi 4 mai 2026.
Le Barcarès
LES CLOCHERS CATLANS
14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-04
Le Sacré dans la culture catalane, avec les photos et les histoires du Club Photo Barcarésien accompagnés des peintures de l’association Artistes au Barcarès. Vernissage de l’exposition mardi 5 mai à 18h.
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14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30 mediatheque@lebarcares.fr
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English :
The Sacred in Catalan culture, with photos and stories from the Club Photo Barcarésien, accompanied by paintings from the Artistes au Barcarès association. Exhibition opening: Tuesday, May 5, 6pm.
L’événement LES CLOCHERS CATLANS Le Barcarès a été mis à jour le 2026-04-20 par OT DE PORT BARCARES
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