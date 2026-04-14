Disco Afrika : une histoire malgache, L’Ecran, Saint-Denis
Disco Afrika : une histoire malgache, L’Ecran, Saint-Denis lundi 27 avril 2026.
Disco Afrika : une histoire malgache Lundi 27 avril, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T20:30:00+02:00 – 2026-04-27T21:50:00+02:00
Fin : 2026-04-27T20:30:00+02:00 – 2026-04-27T21:50:00+02:00
En partenariat avec Poetikartier et le ciné-club Tala!
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=JCDNO »}]
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