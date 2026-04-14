Disco Afrika : une histoire malgache, L’Ecran, Saint-Denis

Disco Afrika : une histoire malgache Lundi 27 avril, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T20:30:00+02:00 – 2026-04-27T21:50:00+02:00

Fin : 2026-04-27T20:30:00+02:00 – 2026-04-27T21:50:00+02:00

En partenariat avec Poetikartier et le ciné-club Tala!

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=JCDNO »}]

Lundi’spensable – Madagascar, aujourd’hui. Kwame, 20 ans, tente de gagner sa vie dans les mines clandestines de saphir. Suite à un événement inattendu, il doit rejoindre sa ville natale où il retro… L’Ecran Disco Afrika : une histoire malgache