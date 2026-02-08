Disco Roubaix

Disco

9 rue de l’Hospice Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:30:00

fin : 2026-09-22 16:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Retour dans les années 70 avec un spectacle qui vous fera revivre les grands succès du disco français et international Boney M, ABBA, Claude François, Earth wind and Fire, Mickaël Jackson, Donna Summer…

9 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 43

English :

Take a trip back to the 70s with a show that will take you back to the great hits of French and international disco: Boney M, ABBA, Claude François, Earth Wind and Fire, Mickaël Jackson, Donna Summer?

