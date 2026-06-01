DISCOBOLE : SHAMANE, L’atelier du plateau, Paris
DISCOBOLE : SHAMANE, L’atelier du plateau, Paris samedi 4 juillet 2026.
DISCOBOLE : SHAMANE Samedi 4 juillet, 21h00 L’atelier du plateau Paris
prix modéré
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00
Au cœur de leur démarche artistique, SHAMANE puise dans les racines du groove, tissant des motifs hypnotiques avec la contrebasse et la batterie, établissant ainsi une fondation solide et pulsante. Les deux guitares électriques, émanant d’une énergie électrisante, ajoutent des textures riches et des riffs percutants, propulsant l’auditeur dans un état de transe musical.
L’une des caractéristiques distinctives de SHAMANE réside dans ses espaces d’improvisation collective. Ces moments d’exploration musicale offrent aux membres du groupe la liberté d’exprimer leur créativité dans un dialogue spontané. Les improvisations collectives deviennent des rituels sonores, créant une atmosphère incantatoire qui plonge l’auditoire dans une transe envoûtante.
Line-up (100% Montreuil) : Csaba Palotaï I guitare / Stéphane Hoareau I guitare / Théo Girard I contrebasse / Antonin Leymarie I batterie
Discobole Cie & Label est conventionnée DRAC sur la période 2025 2026.
L’atelier du plateau 5 rue du plateau 75020 Paris Paris 75020 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France
SHAMANE est un groupe de musique instrumentale qui incarne l’énergie brute et envoûtante d’un voyage musical transcendant les frontières. discobole
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