DISCOBOLE : Théo Girard_STABILE / MOBILE, Théâtre Berthelot, Montreuil

DISCOBOLE : Théo Girard_STABILE / MOBILE Samedi 31 octobre, 20h00 Théâtre Berthelot Seine-Saint-Denis

tarif modéré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T22:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T22:00:00+01:00

Stabile / Mobile est une création musicale de Théo Girard et de l’orchestre Pensées Rotatives (fondé en 2018), qui interroge la stabilité et la mobilité non comme des opposés, mais comme des états qui se traversent, se déplacent et se transforment.

Une suite de tableaux se déploie, guidant l’auditoire dans une longue traversée musicale, de la contemplation jusqu’à la transe.

La création met en résonance des figures et des œuvres qui ont travaillé ces

changements d’état — dans les formes, les corps et les vies : Alexander Calder, Bridget Riley, Otto Piene dont les oeuvres suspendent des instants que l’on pourrait croire rapides ou violents; Arvo Pärt, Steve Reich, Laurie Anderson dont les musiques creusent le temps par de légers déplacements continus ; ; Thérèse Clerc pour la pensée et l’engagement dont le parcours rappelle quant à lui qu’un changement radical peut naître d’un très long chemin intérieur; ainsi que des transmissions plus intimes, comme celle de son père, Bruno Girard, musicien qui a profondément marqué son rapport à la musique, à l’écoute et à la liberté de jeu. Chacun·e, à sa manière, rend sensible des passages : du fixe au mobile, du visible à l’invisible, de l’intime au politique.

Discobole Cie & Label est conventionnée DRAC sur la période 2025 2026.

Théâtre Berthelot 6 Rue Marcellin Berthelot, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « booking@ciediscobole.fr »}]

Stabile / Mobile est une création musicale immersive et en mouvement pour 15 musicien·nes et une scénographie sonore, qui explore les changements d’état intimes, sociaux et perceptifs. discobole Théo Girard

Jérémy Torres