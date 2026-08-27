DISCOMARCHÉ : Brocante vinyles & DJ sets Médiathèque Françoise Sagan Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
Depuis son ouverture, la médiathèque Françoise Sagan dispose d’un
fonds de disques vinyles empruntables, limité à l’origine aux musiques
électroniques et constitué essentiellement de références disponibles
uniquement dans ce format. Cette collection s’est depuis étendue à
d’autres genres – soul, funk, rap, reggae, pop-rock, bandes originales,
musiques du monde – et compte aujourd’hui plus de 900 titres. Depuis, la
Médiathèque Musicale de Paris, les médiathèques Yourcenar, Jean-Pierre
Melville, les bibliothèques Couronnes, Lancry, Parmentier, Violette Leduc et Goutte d’Or
proposent également ce service.
Le réseau des bibliothèques spécialisées est également riche de la
collection des Archives sonores de la Médiathèque Musicale de Paris
(100 000 disques) et de celle de musique pour enfants du fonds
patrimonial Heure Joyeuse.
Pour célébrer ce retour du microsillon dans le réseau parisien, la
médiathèque Françoise Sagan vous convie à la sixième édition de son
Discomarché, journée entièrement dédiée aux vinyles avec :
– Vente de disques par des diggers
– DJ sets avec Radio Paradis et son Sound System
– Découverte du fonds de vinyles de la médiathèque Françoise Sagan
Entrée libre et gratuite
Attention, en raison des trop fortes chaleurs susceptibles d’affecter la santé des disques comme celle des vendeurs, le discomarché est reporté à la rentrée, le samedi 26 septembre.
En ce joli printemps, la médiathèque Françoise Sagan vous propose la sixième édition de sa journée 100% vinyles.
Au programme, brocante de disques en tout genre et DJ sets assurés par Radio Paradis, à savourer dans le superbe jardin de la médiathèque.
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre et gratuite
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4iSY7DdXA +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
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