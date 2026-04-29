Discussions musicales Les écuries de l’Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Discussions musicales Les écuries de l’Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu mardi 18 août 2026.
La Chaise-Dieu
Discussions musicales
Les écuries de l’Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-18
Discussion musicale avec les artistes du 59e Festival de La Chaise Dieu, animée par RCF.
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Les écuries de l’Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festival@chaise-dieu.com
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English :
Musical discussion with artists from the 59th Festival de La Chaise Dieu, hosted by RCF.
L’événement Discussions musicales La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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