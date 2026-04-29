Discussions musicales Les écuries de l’Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Discussions musicales

Les écuries de l’Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-18

Discussion musicale avec les artistes du 59e Festival de La Chaise Dieu, animée par RCF.

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Les écuries de l’Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festival@chaise-dieu.com

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English :

Musical discussion with artists from the 59th Festival de La Chaise Dieu, hosted by RCF.

L’événement Discussions musicales La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay