Festival de Musique de La Chaise-Dieu

Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 95 EUR

Tarifs variables en fonction des catégories de places et des lieux de concert

Date :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-30



2026-08-18

La 60ème édition du prestigieux Festival de Musique de La Chaise-Dieu se déroulera du 18 au 30 août 2026

.

Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaise-dieu.com

English : Classical music festival of La Chaise-Dieu

The 60th edition of the prestigious La Chaise-Dieu Music Festival will take place from August 18 to 30, 2026

L’événement Festival de Musique de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay