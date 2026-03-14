Ouverture du 60ème Festival de Musique Place de la Fontaine La Chaise-Dieu

Ouverture du 60ème Festival de Musique

Place de la Fontaine Abbatiale St Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 23:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Ouverture du 60ème Festival de Musique le mercredi 19 août à La Chaise-Dieu avec un concert à l’abbatiale à 21 h suivi d’un feu d’artifice à 23h place du Monument

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Place de la Fontaine Abbatiale St Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr

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English :

Opening of the 60th Festival de Musique on Wednesday August 19 at La Chaise-Dieu with a concert in the abbey church at 9pm, followed by fireworks at 11pm in Place du Monument

L’événement Ouverture du 60ème Festival de Musique La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay