Expo-vente Métiers d’art Galerie Cave de l’écho La Chaise-Dieu
Expo-vente Métiers d’art Galerie Cave de l’écho La Chaise-Dieu samedi 15 août 2026.
La Chaise-Dieu
Expo-vente Métiers d’art
Galerie Cave de l’écho 3, Place de l’écho La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association Casa d’Art expose dans la galerie La Cave de l’Echo. Découvrez l’univers de ses artisans locaux à travers leurs oeuvres et créations poterie, sculpture, tournage sur bois, feutrine, céramique… du 15 au 31 août de 11h à 19h
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Galerie Cave de l’écho 3, Place de l’écho La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 63 17 78
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English :
The Casa d’Art association exhibits in the La Cave de l’Echo gallery. Discover the world of local artisans through their works and creations: pottery, sculpture, woodturning, felt, ceramics… August 15 to 31, 11am to 7pm
L’événement Expo-vente Métiers d’art La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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