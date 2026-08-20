Dispositif « Petits Travaux » de la MEL : êtes-vous éligible ?, La Maison de l’Habitat Durable, Lille
mercredi 4 novembre 2026 · La Maison de l'Habitat Durable · Lille
Informations pratiques
Dispositif « Petits Travaux » de la MEL : êtes-vous éligible ? Mercredi 4 novembre, 16h30 La Maison de l’Habitat Durable Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T16:30:00+01:00 – 2026-11-04T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T16:30:00+01:00 – 2026-11-04T17:30:00+01:00
Dispositif « Petits Travaux » de la MEL : êtes-vous éligible ?
Propriétaire, locataire, le dispositif Petits Travaux de la MEL peut vous aider à financer l’amélioration de votre logement. Êtes-vous éligible ? Pour quels types de travaux ? Apprenez-en plus au cours de cet atelier !
Mercredi 4 novembre 2026 – 16h30-17h30
Atelier – Max 15
Lieu : MHD, 7 bis rue Racine, Lille
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : Compagnons Bâtisseurs
La Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 59 00 03 59 http://www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/news/le-reseau-amelio-mobilise-pour-vous-conseiller;https://www.facebook.com/Amelio.habitat/;https://twitter.com/amelio_habitat;http://linkedin.com/company/amelio-habitat [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] La Maison de l’Habitat Durable est ouverte à tous les habitants de la Métropole Européenne de Lille.
C’est le lieu unique et public pour vous aider à rénover votre logement : ateliers et réunions gratuites, conseils et accompagnements personnalisés…
C’est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement.
Cet espace est dédié à tous les aspects de l’habitat durable : la performance énergétique, le confort, le cadre de vie, la santé, l’environnement, le climat, la solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la précarité énergétique, etc.
C’est aussi un lieu d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale, l’habitat écologique, et soutenir les filières professionnelles de l’éco-construction.
HORAIRES D’OUVERTURE
– Mardi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h
– Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
– Samedi de 9h à 12h30 Ouvert au public
Atelier
AMELIO
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