Disquaire Day : Alan.D + Siwal Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 21:30 –

Gratuit : oui En famille

???? Un corner de vente de disque sera également présent pour dénicher de belles galettes ! ?????.?Dj, promoteur et digger insatiable, Alan.D est un véritable activiste local qui vous a probablement déjà fait danser depuis la dizaine d’années qu’il occupe les plus belles scènes nantaises. Rotterdam, Genève, Paris ou plus récemment Bangkok, il partage l’affiche avec de nombreux artistes reconnus de la scène internationale, et ses résidences Rythm, High Fidelity ou encore Garden sont devenues au fil du temps des références de soirées House dans la cité des ducs. Un voyage autour de l’essence même de la House Music influencé par le jazz, le disco, et la funk et la culture club du début des années 90. ?????(@combobongos / @abstrack.family)SIWAL est un DJ et producteur évoluant à la croisée de la dub techno, de l’ambient et des musiques électroniques profondes. Ses sets se construisent comme des trajectoires immersives, où les textures, les rythmes et les espaces sonores évoluent progressivement. Influencé par des esthétiques minimalistes et expérimentales, il privilégie une approche narrative du mix, jouant sur les transitions longues, la répétition et les micro-variations. Son travail s’inscrit dans une recherche d’intensité subtile, entre tension et relâchement, invitant à une écoute à la fois physique et introspective. Membre de l’agence nantaise Combo Bongos, SIWAL développe également un travail de diffusion à travers son émission mensuelle SIGNAL sur @radiody10 où il explore des formats d’écoute plus libres et expérimentaux. En 2025 il sort un premier EP, The Sound Of Bagheera, sur le label Abstract Records, affirmant une direction artistique déjà marquée par une attention particulière portée vers la texture et l’espace sonore. À travers ses selections comme ses productions, SIWAL propose des voyages sonores à la fois profonds et organiques, en explorant les frontières entre club et expériences immersives.

Taproom Aerofab Nantes 44200

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