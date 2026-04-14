Disquaire Day : hommage à Léonard Cohen, Le Metronum, Toulouse

Disquaire Day : hommage à Léonard Cohen Samedi 18 avril, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Samedi 18 avril 2026, c’est le Disquaire Day, journée internationale célébrant les disquaires indépendants et le disque vinyle.

À cette occasion, le Metronum, en partenariat avec les disquaires indépendants toulousains et l’Utopia Borderouge, rendra hommage à Leonard Cohen, dix ans après sa disparition, à travers plusieurs rendez-vous tout au long de la journée.

Le premier est le concert H-Burns & The Stranger Quartet : Dix ans après la disparition du poète canadien, H-Burns rend hommage à Leonard Cohen en revisitant le répertoire de ses premiers albums, de Songs of Leonard Cohen (1967) à New Skin for the Old Ceremony (1974). Ces titres sont interprétés avec les cordes et les voix du Stranger Quartet, dans une démarche de tradition orale et de transmission, au cœur de l’idée du folk.

En première partie, retrouvez Mélys. Naviguant entre l’anglais et l’espagnol, sa voix douce et rauque à la fois nous emmène vers ces moments précieux où l’esprit divague et se laisse porter par la mélancolie.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/209-DISQUAIRE-DAY-HOMMAGE-A-LEONARD-COHEN-H-BURNS-STRANGER-QUARTET »}]

A l’occasion du Disquaire Day, le Metronum rendra hommage à Léonard Cohen, 10 ans après sa disparition…