Informations pratiques

Saumur

Distillerie Combier

48 rue Beaurepaire Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez au cœur de la Distillerie Combier, un lieu où tradition et innovation se rencontrent autour de 10 alambics historiques. Découvrez un savoir-faire unique de 190 ans et l’histoire de ses fondateurs qui ont créé ces recettes emblématiques.

Visites libres de la salle historique des alambics et activités sensorielles.

Bar à cocktails payant à disposition.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .

48 rue Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 23 02 tourisme@combier.fr

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English :

Step into the heart of the Combier Distillery, a place where tradition and innovation come together around 10 historic stills. Discover 190 years of unique craftsmanship and the story of its founders, who created these iconic recipes.

L’événement Distillerie Combier Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME