Distillerie des 4 Vallées, Distillerie des 4 Vallées, Chamaloc
Distillerie des 4 Vallées, Distillerie des 4 Vallées, Chamaloc vendredi 5 juin 2026.
Distillerie des 4 Vallées 5 – 7 juin Distillerie des 4 Vallées Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
La Distillerie des 4 Vallées est une exploitation familiale située au cœur des paysages naturels de la Drôme provençale, au pied du Vercors. Depuis 1930, elle perpétue un savoir-faire artisanal en distillation à la vapeur d’eau, principalement de plantes aromatiques telles que la lavande fine et le lavandin. Plongez dans l’univers de la lavande au pied du Vercors ! Des expériences sensorielles et pédagogiques pour toute la famille
Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons 26150 Chamaloc Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.reservation.lavandes.fr/ »}]
Depuis 1930, la Distillerie des 4 Vallées perpétue un savoir-faire artisanal en distillation à la vapeur d’eau, principalement de plantes aromatiques telles que la lavande fine et le lavandin. lavande parfum
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