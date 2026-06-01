Distillerie des 4 Vallées, Distillerie des 4 Vallées, Chamaloc

Distillerie des 4 Vallées 5 – 7 juin Distillerie des 4 Vallées Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La Distillerie des 4 Vallées est une exploitation familiale située au cœur des paysages naturels de la Drôme provençale, au pied du Vercors. Depuis 1930, elle perpétue un savoir-faire artisanal en distillation à la vapeur d’eau, principalement de plantes aromatiques telles que la lavande fine et le lavandin. Plongez dans l’univers de la lavande au pied du Vercors ! Des expériences sensorielles et pédagogiques pour toute la famille

Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons 26150 Chamaloc Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.reservation.lavandes.fr/ »}]

Depuis 1930, la Distillerie des 4 Vallées perpétue un savoir-faire artisanal en distillation à la vapeur d’eau, principalement de plantes aromatiques telles que la lavande fine et le lavandin. lavande parfum