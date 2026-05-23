Distorsions 1 prise de vue Galerie SPACE KS Arles

Arles

Distorsions 1 prise de vue

Du 06/07 au 19/07/2026 tous les jours de 11h à 19h. Galerie SPACE KS 10 avenue sadi carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

La série Distorsions réalisée en une seule capture, sans retouche informatique.

Ces photographies transforment le réel par le déplacement de l’appareil photographique générant des images situées entre réalité et illusion.

Cette série photographique s’inscrit dans une recherche menée depuis plus de vingt ans autour de la construction de l’image au moment même de sa capture.

Ma démarche débute avec le Light Graff, une technique de photographie en pose longue consistant à écrire ou dessiner avec des sources lumineuses dans l’espace public. Elle se développe ensuite à travers le Light Painting, où la lumière devient un véritable outil de création permettant de construire l’image directement lors de la prise de vue, en studio ou dans l’environnement urbain, à l’aide de dessins lumineux, de projections et de rétro-projections. Toutes ces images sont réalisées en une seule capture photographique, sans montage ni retouche.

Ces recherches ont donné lieu à la publication des ouvrages Light Graff (2007) et Freehand’z Lightpainting (2012), ainsi qu’à de nombreuses publications spécialisées, notamment une série de six rubriques consacrées à la photographie de lumière dans le magazine Blazing.

Depuis 2018, cette réflexion se poursuit à travers la série Distorsions et les recherches actuelles sur la dynamique de l’image. Après avoir utilisé la lumière comme outil d’écriture et de construction visuelle, c’est désormais le mouvement qui devient matière de création. Réalisées en une seule prise de vue, ces photographies explorent les possibilités de transformation du réel par le déplacement de l’appareil photographique lors de la capture. Les formes se fragmentent, les perspectives se multiplient et l’espace semble osciller entre réalité et simulation.

Nourrie par les voyages, les déplacements et l’observation de l’environnement urbain et architectural, cette démarche interroge notre perception du monde à l’ère numérique. Sans recourir à la manipulation informatique, ces images produisent pourtant des visions qui semblent issues d’univers virtuels.

Entre réel et virtuel, matière et information, stabilité et mouvement, ce travail invite à regarder au-delà des apparences et rappelle que la réalité ne se révèle jamais dans sa totalité. L’image devient alors un espace d’exploration où se rencontrent perception, mémoire, mouvement et imagination. .

Galerie SPACE KS 10 avenue sadi carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 50 48 52 ksgalerie@gmail.com

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English :

The Distortions series was created in a single shot, without any digital editing.

These photographs transform reality by moving the camera, creating images that exist somewhere between reality and illusion.

L’événement Distorsions 1 prise de vue Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles