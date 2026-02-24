Distribution de contraventions poétiques sur le marché de Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des Poètes, l’équipe de la Réseauthèque des Bastides vient à votre rencontre sur le marché, pour vous distribuer des contraventions poétiques.

Une belle façon de rendre accessible la poésie et donner le sourire.

Dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des Poètes, l’équipe de la Réseauthèque des Bastides vient à votre rencontre sur le marché, pour vous distribuer des contraventions poétiques.

Une belle façon de rendre accessible la poésie et donner le sourire. .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Distribution de contraventions poétiques sur le marché de Monflanquin

As part of the 28th Printemps des Poètes, the Réseauthèque des Bastides team is coming to the market to hand out poetic tickets.

A great way to make poetry accessible and put a smile on your face.

L’événement Distribution de contraventions poétiques sur le marché de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Coeur de Bastides