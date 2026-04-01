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Distribution de lombricompost et petit marché végétal Parking de l’Ecole La Chapelle-en-Vercors

Distribution de lombricompost et petit marché végétal Parking de l’Ecole La Chapelle-en-Vercors samedi 18 avril 2026.

Lieu : Parking de l'Ecole

Adresse : (Chez la Maison de l'Aventure)

Ville : 26420 La Chapelle-en-Vercors

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Chapelle-en-Vercors

Distribution de lombricompost et petit marché végétal

Parking de l’Ecole (Chez la Maison de l’Aventure) La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Nous vous donnons rendez-vous samedi 18 avril à La Chapelle-en-Vercors pour une matinée conviviale autour du végétal, du jardin et du lombricompost Bokaworm®
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Parking de l’Ecole (Chez la Maison de l’Aventure) La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   cfp.vercors@mfr.asso.fr

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English :

We invite you to join us on Saturday, April 18 at La Chapelle-en-Vercors for a morning of plant, garden and Bokaworm® vermicompost fun

L’événement Distribution de lombricompost et petit marché végétal La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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