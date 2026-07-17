Distribution du colis de Noël aux aînés, Salle Georges Brassens, Lezennes

Informations pratiques

Distribution du colis de Noël aux aînés Samedi 19 décembre, 09h00 Salle Georges Brassens Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T09:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00

Fin : 2026-12-19T09:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00

Salle Georges Brassens 107, rue Jean Baptiste Defaux 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Salle Georges Brassens ou à domicile

Visuel : Canva