AGENDA · Lezennes
Distribution du colis de Noël aux aînés, Salle Georges Brassens, Lezennes
samedi 19 décembre 2026 · Salle Georges Brassens · Lezennes
Informations pratiques
Distribution du colis de Noël aux aînés Samedi 19 décembre, 09h00 Salle Georges Brassens Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T09:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T09:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00
Salle Georges Brassens 107, rue Jean Baptiste Defaux 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Salle Georges Brassens ou à domicile
Visuel : Canva
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