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Distribution du colis de Noël aux aînés, Salle Georges Brassens, Lezennes

samedi 19 décembre 2026 · Salle Georges Brassens · Lezennes

Distribution du colis de Noël aux aînés, Salle Georges Brassens, Lezennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Salle Georges Brassens
Adresse
107, rue Jean Baptiste Defaux 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord

Distribution du colis de Noël aux aînés Samedi 19 décembre, 09h00 Salle Georges Brassens Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T09:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T09:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00

Salle Georges Brassens 107, rue Jean Baptiste Defaux 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Salle Georges Brassens ou à domicile

Visuel : Canva

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